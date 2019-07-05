05.07.2019 13:23
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Uyuşturucu tacirleri, yunuslardan kaçamadı

Uyuşturucu tacirleri, yunuslardan kaçamadı

Muğla'nın Fethiye uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Foça Mahallesi Çalış mevkiinde park halinde olan otomobilden şüphelenen yunus ekipleri araca doğru yöneldi. Polisler otomobilden çalılık alana bir şeyler atıldığını görünce araçta ve etrafta arama yaptı. Yapılan aramada bir miktar esrar ve aracın torpido gözüne metamfetamin ele geçirildi.

Araçta bulunan Zeki. Ö. ve Garip. B. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA
Kaynak: İHA
uyuşturucu ticareti, fethiye, muğla, foça, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:47   Otostopçuları gasp eden zanlılar yakalandı
14:47   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reyhanlı'da meydana gelen patlama ile ilgili: "Aracın içerisinde bomba...
14:45   Reyhanlı'da araçta patlama meydana geldi
14:44   Acıgöl'de uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı
14:42   Jeneratör ve mazot hırsızları yakalandı
14:40   Elinden cep telefonunu alan eşine kızıp evi terk eden 2 aylık hamile kadından 12 gündür haber...
14:39   Polisin öldüğü yasak aşk cinayetinde astsubaya 10 yıl hapis