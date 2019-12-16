Uyuşturucu tacirlerinden kalaşnikof çıktı

Başkent'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 1 adet kalaşnikof uzun namlulu silah, 1 tabanca ve satışa hazır halde paketlenmiş eroin maddesi ele geçirildi.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ilçesinde durumundan şüphelendikleri 4 kişiyi takibe aldı.



4 kişini tedirgin hareketlerinden şüphelenen ekipler, yaptıkları üst aramasında 1 tabanca satışa hazır şekilde paketlenmiş çok sayıda eroin maddesi ele geçirdi. Bu kişilere ait olduğu tespit edilen bir adreste ise alınan yasal izinlerin ardından yapılan aramada ise 1 kalaşnikof uzun namlulu silah, bu silaha ait şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlıların Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği, zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



Uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Yunus ekiplerince geçtiğimiz ay Mamak İlçesinde düzenlenen bir başka operasyonda 42 bin ekstasy uyuşturucu hap ele geçirilmişti. - ANKARA

Kaynak: İHA