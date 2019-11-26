Haberler » 3. Sayfa » Uyuşturucu tacirlerine 'Çevik' darbesi - Haber

Uyuşturucu tacirlerine "Çevik" darbesi

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine karşı büyük bir mücadele başlatan jandarma ekipleri, bir eve düzenlediği baskında 1 kilo 700 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

26.11.2019 13:27 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:16Uyuşturucu tacirlerine
'te uyuşturucu tacirlerine karşı büyük bir mücadele başlatan jandarma ekipleri, bir eve düzenlediği baskında 1 kilo 700 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Evi didik didik arayan ekipler şifreli çantayı da kontrol ederken, narkotik madde arama köpeği 'Çevik', uyuşturucu maddenin gizlendiği dolabı kısa sürede buldu

Arıl Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucunda Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ve Nizip Emniyet Müdürlüğü ekipleri Y.K. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Şahıs gözaltına alınırken ekipler, evde geniş kapsamlı bir arama yaptı. Kadın komutanın da katıldığı arama çalışmalarında evi didik didik arayan ekipler, çiçek saksılarından şifreli çantalara kadar her yeri kontrol etti. Evin ardiye ve odun deposunun bulunduğu bölmeleri de arayan ekipler, uyuşturucu madde bulamadı. Çalışmaların uzamaması için Çevik isimli narkotik madde arama köpeğinin desteği ile yapılan aramalarda ise bir dolapta plastik kap ve poşet içerisine zulalanmış 1 kilo 700 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi. Evde bulunan uyuşturucu maddelere ve uyuşturucu tartımında kullanıldığı tahmin edilen hassas terazilere el konuldu.

Öte yandan gözaltına alınan şahsın ise işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor - GAZİANTEP

Gaziantep, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:23 İçişleri Bakanlığı, bugün teslim olanlarla birlikte 2019 yılında 235 teröristin ikna yoluyla teslim...
15:22 Aksaray'da 4 katlı binada yangın paniği
15:19 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
15:19 Antalya'da traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
15:19 Terör örgütlerinin propagandasını yapan şahıs yakalandı
15:11 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç birlikte görüntülendi
14:15 Karaköy'deki başörtülü kadına saldıran kadın için 12 yıl hapis istendi
13:23 Askerlik için toplanan harçlıkla solucan gübresi üretmeye başladı
11:42 1 milyar euroluk müze soygununun görüntüleri yayınlandı
06:34 Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda bina yıkıldı, ölü ve yaralılar var
22:26 Manisa'da kurumuş derede kolu koparılmış erkek cesedi bulundu
26.11.2019 15:32:40