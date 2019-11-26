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Uyuşturucu tacirlerine "Çevik" darbesi

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine karşı büyük bir mücadele başlatan jandarma ekipleri, bir eve düzenlediği baskında 1 kilo 700 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

26.11.2019 16:05 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:11
'te uyuşturucu tacirlerine karşı büyük bir mücadele başlatan jandarma ekipleri, bir eve düzenlediği baskında 1 kilo 700 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Evi didik didik arayan ekipler şifreli çantayı da kontrol ederken, narkotik madde arama köpeği 'Çevik', uyuşturucu maddenin gizlendiği dolabı kısa sürede buldu
Arıl Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucunda Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ve Nizip Emniyet Müdürlüğü ekipleri Y.K. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Şahıs gözaltına alınırken ekipler, evde geniş kapsamlı bir arama yaptı. Kadın komutanın da katıldığı arama çalışmalarında evi didik didik arayan ekipler, çiçek saksılarından şifreli çantalara kadar her yeri kontrol etti. Evin ardiye ve odun deposunun bulunduğu bölmeleri de arayan ekipler, uyuşturucu madde bulamadı. Çalışmaların uzamaması için Çevik isimli narkotik madde arama köpeğinin desteği ile yapılan aramalarda ise bir dolapta plastik kap ve poşet içerisine zulalanmış 1 kilo 700 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi. Evde bulunan uyuşturucu maddelere ve uyuşturucu tartımında kullanıldığı tahmin edilen hassas terazilere el konuldu.
Öte yandan gözaltına alınan şahsın ise işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor
(İHA)
Uyuşturucu tacirlerine

Gaziantep, Jandarma, Güncel

Kaynak: İHA


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