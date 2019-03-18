Uyuşturucu Tacirlerine Eş Zamanlı Operasyon: 8 Gözaltı

Gaziantep
'te uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Vatan, Hacıbaba, Düztepe
, Fırat
, Beybahçe ve Güzelvadi mahallelerinde 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler, yapılan operasyonlarda 50 gram eroin, 80 gram metamfetamin (ateş-buz), 10 gram esrar, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 900 TL, 1 adet pompalı tüfek, 3 adet tabanca ve tabancaya ait fişekler ele geçirdi.
Adli makamlara sevk edilen şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP
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Kaynak: İHA