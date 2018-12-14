Uyuşturucu Tacirlerine Göz Açtırılmıyor

14 Aralık 2018 Cuma 11:36



14 Aralık 2018 Cuma 11:36

Malatya'da narkotik ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarında 11 şüpheli yakalandı.Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. 3 aylık çalışma sonucunda yapılan operasyonda 250 gram metamfetamin maddesi, 6 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet extacy hap ve 40 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullandığı belirlenen 18 şüphelinin yanı sıra 5 şüpheliye 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan yasal işlem yapılırken, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 5 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Öte yandan Malatya merkezli Erzurum, Gaziantep, Çorum, Kayseri ve Van illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada ise 26 adet uyuşturucu madde etkisi doğuran kontrole tabi hap, 124 adet extacy hap, 1 adet el telsizi ele geçirildi. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken 5 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Operasyonda adreslerinde bulunamayan 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.Operasyonlar kapsamında toplam 33 şüpheli şahsa yasal işlem yapılırken 11 sokak satıcısı tutuklandı. - MALATYA