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Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 kişi tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

12.10.2019 18:12Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 kişi tutuklandı
Konya'nın Ereğli ilçesinde polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ereğli ilçesinde uyuşturucu satışı yapan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında 2 şüpheliyi belirleyen polis, fiziki takibin ardından belirlenen şahısların adreslerine baskın yaptı. Baskınlarda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramalarda 15.65 gram eroin ele geçirildi. Şahıslar sevk edildikleri Ereğli Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Ereğli, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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