Haberler» Güncel» Haber

Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 kişi yakalandı

ADANA'da 2 ayrı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

19.08.2019 15:38 Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 kişi yakalandı


ADANA'da 2 ayrı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını aldı. Eve baskın düzenleyen polis, Murat K.'yi gözaltına aldı. Operasyonda 731,69 gram esrar ile 1 pompalı tüfek ve 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheli sorgusunda, "Esrar satmıyorum, bunu bir ay içmek için tanımadığım birinden aldım" dedi. Murat K. sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Düzenlenen 2'nci operasyonda da Şahban A. yakalandı. Üzerinde 47 gram esrar bulunan Şahban A. ise nöbetci mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

- Adana

Uyuşturucu Ticareti, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:58   Ereğli Gümrük Kapısı'na ilk kuru yük gemisi geldi
16:58   HDP'li Temelli Şimdi demokrasi mücadelesinde buluşma zamanıdır -1
16:58   HDP'li Temelli Şimdi demokrasi mücadelesinde buluşma zamanıdır -2
16:57   SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan HDP'li belediyelere kayyuma tepki
16:57   Konya Barosu adli yıl açılış törenine katılacak
16:57   Şanlıurfa'dan getirdiği tohumdan 1 metrelik kabak yetiştirdi
16:57   Nilfüfer'de CHP'li başkanın imarsız alana kaçak villa yaptırdığı iddiası