Haberler » 3. Sayfa » Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı - Haberler

Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı

Gaziantep'te polis, uyuşturucu tacirlerinin evine yaptığı operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirirken 3 kişiyi gözaltına aldı.

19.12.2019 10:21 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:25Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı
'te polis, uyuşturucu tacirlerinin evine yaptığı operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirirken 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneykent Mahallesi'nde bir ikamette S.G. isimli şahısın uyuşturucu madde sattığı bilgisinin alınması üzerine ikameti takibe aldı. Takip sırasında ikamete girip çıkan 3 şahsın ekiplerce yapılan üst aramasında 0,65 gram metamfetamin maddesi bulundu. Ekipler, belirlenen adrese yaptığı operasyonda ise iki ayrı fişek halinde toplamda 3.70 gram metamfetamin, 4.60 gram esrar, 1 adet kurusıkıdan çevirme ruhsatsız tabanca ve 2 adet 7.65 fişek ile 1 adet tek kırma kısa dipçik ruhsatsız tüfek ve 25 adet fişek ele geçirdi.

Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapıldığı belirtildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:39 Ağrılı öğrenciler kitap okuyarak fidanlara hayat veriyor - Haberler
11:38 DKMP 12. Bölge Müdürü Ahmet Usta, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
11:38 Adalet Bakanı Gül: "(Hablemitoğlu cinayeti) Yargı büyük bir titizlikle çalışmasını sürdürmekte... - Haberler
11:33 Adalar Kaymakamlığından Ruam hastalığı taşıyan atlara ilişkin açıklama - Haberler
11:32 Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 3 yaralı - Haberler
10:24 Topbaş'ın FETÖ'den tutuklu damadı, isim vermeden Arınç'ın damadını hedef aldı - Haberler
10:23 Kasa hırsızlarından gazetecilere ilginç çıkış: Beraber mi yaptık? - Haberler
10:16 Minibüse yetişmek isterken ölümden döndü - Haberler
10:08 Krize giren polis, eşinden kıskandığı kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı - Haberler
10:06 FETÖ'cü şirket, Erdoğan'ın konutunun görüntülerini saat saat kaydedip arşivlemiş - Haberler
19.12.2019 11:43:54