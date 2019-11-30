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Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 8 gözaltı

Konya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı.

30.11.2019 22:30 | Son Güncelleme: 30.11.2019 22:53Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 8 gözaltı
'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şahısların bulunduğu evlere baskın yapıldı. Polis ekipleri tarafından evlerde yapılan aramalarda ise bin 355 adet uyuşturucu hap, 17,5 gram uyuşturucu toz ele geçirildi. Operasyon kapsamında uyuşturucu ticareti yapmak ve uyuşturucu kullanmak suçundan 8 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - KONYA

Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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