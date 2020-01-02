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Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 10 gözaltı

Ankara'da narkotik ekiplerinin şafak vakti düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

02.01.2020 09:05 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:05 Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 10 gözaltı
'da narkotik ekiplerinin şafak vakti düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenledi. Edinilen bilgilere göre, yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda tamamı yabancı uyruklu kişilerden oluşan bir suç örgütü tespit eden Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti. İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceden belirlenen 19 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyona Özel Harekat ekipleri de katıldı. Evlerde özel eğitimli köpeklerle arama yapan ekipler, 10 kişiyi gözaltına aldı. Baskın yapılan adreslerde aramaların devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.
(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Narkotik, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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