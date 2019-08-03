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Uyuşturucu tacirlerine sıkı takip

Ankara'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 5 kişi, polislerin sıkı takibi sonucunda çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

03.08.2019 06:44 Uyuşturucu tacirlerine sıkı takip
Ankara'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 5 kişi, polislerin sıkı takibi sonucunda çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde satışı ve kullanımının önlenmesi için yaptığı uygulamada, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen bir şüpheli takibe alındı.
Ekipler, Adakale Sokak'taki bir büfeye elindeki çantayı bıraktığını gören şüpheliyi yakaladı.
Şüpheli, polislere, çantanın içerisinde esrar bulunduğunu ve bir kadının da büfeye gelerek çantayı buradan alacağını söylemesi üzerine ekipler, iş yeri çevresinde çantayı almaya gelecek kişiyi beklemeye başladı. İki erkek ve bir kadının büfeye çantayı almaya geldiğini gören polisler, bu şüphelileri de yakaladı.
Ekipler, çantadaki daralı 486 gram esrar maddesini ele geçirerek, 4 şüpheliyi emniyete götürdü.
İki kişi de Elmadağ'da yakalandı
Şüphelilerden M.Ç'nin sorgusunda, uyuşturucu maddeyi Elmadağ'daki H.B. ile H.Ç'den aldığını söylemesi üzerine ekipler Hasanoğlan Mahallesi'ndeki iki şüpheliyi de gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.D, M.Ç, H.B, H.Ç. ve G.D. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu Ticareti, Çankaya, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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