Haberler » Güncel » Uyuşturucu taşıyan emekli astsubay ve 4 kişi nefes kesen operasyonla yakalandı - Haber

Uyuşturucu taşıyan emekli astsubay ve 4 kişi nefes kesen operasyonla yakalandı

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda 69 kilo 500 gram eroini yol kenarına attıktan sonra kaçmaya çalışan emekli astsubay H.P.(46), polis operasyonuyla yakalandı.

13.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:40Uyuşturucu taşıyan emekli astsubay ve 4 kişi nefes kesen operasyonla yakalandı

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda 69 kilo 500 gram eroini yol kenarına attıktan sonra kaçmaya çalışan emekli astsubay H.P.(46), polis operasyonuyla yakalandı. Operasyon anları kameraya yansırken, astsubay ile gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a uyuşturucu madde taşınacağı bilgisine ulaştı. Ekiplerin bir hafta süren takibi sonucu otomobilin Bolu'ya giriş yaptığı belirlendi. Polis ekipleri, otomobili takibe aldı. Sürücü, polisleri fark edince uyuşturucu bulunan valizleri yol kenarına atıp, kaçtı. Polis, aracın yolunu keserek, durdurup silah çekti. Sürücü yere yatırılarak, kelepçelendi. Yol kenarına attığı valizlere de el konuldu.

Operasyon anları anbean kameraya yansıdı.

69 KİLO 500 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Valizlerden piyasa değeri 35 milyon TL olan 69 kilo 500 gram eroin çıktı. Araç sürücüsü emekli astsubay H.P. ile birlikte irtibatlı olduğu tespit edilen dekorasyoncu M.A.(36), galerici R.T. (39), işletmeci A.E. (31) ve galerici B.K. (43) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:22 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da (2)
12:22 İzmir'de aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu
12:21 Polisler lösemili çocuklar için kök hücre bağışçısı oldu
12:21 İçişleri Bakanı Soylu Van'da konuştu-(DETAYLAR)
12:21 - Şiddetli yağışlar Venedik'i vurdu: 2 ölü
11:36 Tayvan, Kocaeli'de 100 milyon dolarlık çelik yatırımı yapacak
11:23 9 yıl önce kaybolan kadını, ilişki yaşadığı kuzeninin öldürdüğü ortaya çıktı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
11:02 Atatürk'e benzerliğiyle bilinen Göksel Kaya'nın tartışma yaratan fotoğrafı gerçek çıktı
11:01 Erdoğan'ın Amerika'daki toplantısında "O iş bitti" dediği Uber şirketinin temsilcileri yer aldı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 12:23:11