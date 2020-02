Uyuşturucu tedavisine başvuranların yaş ortalaması 26

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2018 Ulusal Uyuşturucu Raporu verilerine göre tedavi amacıyla tedavi merkezlerine başvuran hastaların yaş ortalamasının 26 olduğunu bildirdi.Koca, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, "uyuşturucu kullandığı tespit edilen 18 yaş altındaki kişilerin sayısı ve uyuşturucu konusundaki bilinçlendirme çalışmalarına ilişkin" yazılı soru önergesine yanıt verdi.Uyuşturucu kullanımı nedeniyle tedavi merkezlerinde ayakta ve yatarak tedavi gören hastalara ilişkin verilerin, her yıl yayımlanan raporlarda yer aldığını belirten Koca, 2018 Ulusal Uyuşturucu Raporu verilerine göre tedavi merkezlerine başvuran hastaların yaş ortalamasının 26 olduğunu bildirdi.Koca, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 14-19 Yaş Arası Eğitime Devam Eden Gençlerde Bağımlılık Araştırması'nın, periyodik olarak yapıldığını kaydetti.Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının, en üst düzeyde güçlü iş birliğini esas alan multisektörel yaklaşımla oluşturulan, Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu koordinasyonunda yürütüldüğünü anlatan Koca, kurulun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında Adalet, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Çevre ve Şehircilik, Gençlik ve Spor , Hazine ve Maliye, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekilinin katılımıyla oluştuğunu ifade etti.-"Risk altındaki öğrencileri erken tespit"Yüksek Kurula bağlı alt kurullar ve koordinasyon kurullarının da görev yaptığını, bu kurullarda kamu kurumu temsilcilerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin temsilcilerinin de yer aldığını anımsatan Koca, şunları kaydetti:"Kurumlar arası iş birliği ile 2015 Uyuşturucu ile Mücadelede Acil Eylem Planı, 2016-2018 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı ve 2018-2023 yıllarını kapsayan Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planını hazırladık.Eylem planları kapsamında toplumun uyuşturucu konusunda bilinçlendirilmesini sağlayan önleme çalışmalarını güçlendirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti iş birliğinde hazırlanan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) ülke genelinde uygulanmaktadır. TBM, bilimsel temelli yaklaşımla hazırlanan, her yaş grubuna özel modüllerden oluşan bir programdır. Bu program kapsamında okul öncesi dönemden başlayarak örgün eğitimin her kademesinde bulunan öğrencilerin yanı sıra, öğretmenlere, velilere ve toplumun diğer kesimlerine yaygın eğitim yoluyla ulaşılmaktadır. TBM kapsamında 31 bin 581 rehber öğretmen eğitilerek, okullarda uyuşturucu ile mücadele programlarını yürütmeleri, risk altındaki öğrencileri erken tespit etmeleri ve bu öğrencilere özel yaklaşımlar sergileyerek erken tanı ve tedavi süreçlerini desteklemeleri sağlandı. Bu program, halk eğitimi merkezleri aracılığıyla yaygınlaştırıldı.""Koruyucu, önleyici çalışmalar yürütülüyor"Koca, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sporcu eğitim merkezlerinden, gençlik merkezlerinden ve gençlik kamplarından yararlanan gençlerin yanı sıra Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlardan yararlanan gençlere yönelik de TBM programı kapsamında eğitimlerin verildiğini, koruyucu, önleyici çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti.Uyuşturucu ile mücadele kapsamında medya aracılığıyla toplumun bilgilendirilmesini sağlamak için kamu spotlarının yapıldığına, medya kampanyalarının yürütüldüğüne işaret eden Koca, Türkiye'de uyuşturucu ile mücadele politikalarına rehberlik etmesi için farklı yaş gruplarında uyuşturucu madde kullanım oranlarının izleminin yapılmasını sağlayan araştırmaların, ilgili kurumlar tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.Koca, bu kapsamda; 15-64 yaş grubu nüfusta "Genel Nüfusta Tütün, Alkol ve Madde Kullanımına Yönelik Tutum ve Davranış Araştırması"nın İçişleri Bakanlığı tarafından, "Üniversite Gençliği Profil Araştırması"nın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, "14-19 Yaş Arası Eğitime Devam Eden Gençlerde Bağımlılık Araştırması"nın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldığını anımsattı. Koca, bu araştırmaların periyodik olarak yapılmasına devam edileceğini vurguladı.2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi Eylem Planı'nda 2023 yılına kadar uyuşturucu ile mücadele alanında yürütülmesi planlanan çalışmaların detaylı olarak yer aldığını anlatan Koca, yapılan saha araştırmalarından elde edilen veriler doğrultusunda ihtiyaç duyulan yeni politikalara yönelik strateji ve faaliyetlerin, eylem planına eklenerek güncellendiğini kaydetti.