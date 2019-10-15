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Uyuşturucu temin eden 3 şahıs tutuklandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

15.10.2019 15:05Uyuşturucu temin eden 3 şahıs tutuklandı
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde uyuşturucuyla alakalı yapılan çalışmalar kapsamında 387 gram esrar, 210 gram bonzai, 44 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla alakalı olarak uyuşturucu kullanan 48 kişi ve uyuşturucu temini yaptıkları tespit edilen 7 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan uyuşturucu temin edilen 7 kişi Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan 7 şahıstan 3'ü tutuklandı.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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