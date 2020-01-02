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Uyuşturucu ticareti sanığı akrabalara hapis ve para cezası

KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Zeynel T. 10 yıl, tutuksuz yargılanan işitme engelli akrabası İsmail Ç. ise 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

02.01.2020 13:57 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:57 Uyuşturucu ticareti sanığı akrabalara hapis ve para cezası

KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Zeynel T. 10 yıl, tutuksuz yargılanan işitme engelli akrabası İsmail Ç. ise 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklara, toplam 36 bin 660 TL adli para cezası verildi. 

Kayseri'de Zeynel T. ve işitme engeli olan akrabası İsmail Ç., geçen yılın Eylül ayında, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla polis operasyonunda gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalandığı evde yapılan aramada; 67,55 gram metamfetamin ele geçirildi. Zeynel T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, İsmail Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına 2 sanık da katıldı. İşaret dili bilen tercüman eşliğinde ifade veren tutuksuz sanık İsmail Ç., "Uyuşturucu kullanmadım ve satmadım. Yalan söyleniyor, iftira atılıyor" dedi.

Tutuklu sanık Zeynel T. ise suçsuz olduğunu savunarak, "Yanlış anlaşılma ya da komplo kurulduğunu düşünüyorum. Uyuşturucu ile hiçbir alakamız yok" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Zeynel T.'ye 'uyuşturucu ticareti yapmak'tan 10 yıl hapis ve 20 bin TL para cezası, İsmail Ç.'ye de aynı suçtan 8 yıl 4 ay hapis ile 16 bin 660 TL para cezası verdi. Yargıtay süreci dikkate alınarak, işitme engelli İsmail Ç.'nin tutuksuzluk halinin devamına karar verildi.



Uyuşturucu Ticareti, Güncel

Kaynak: DHA

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