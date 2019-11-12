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Uyuşturucu ticareti şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, polisi görünce kaçmaya çalışan uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 kişi, kovalamaca sonucu yakalanarak, gözaltına alındı.

12.11.2019 10:12 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:12Uyuşturucu ticareti şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

HATAY'ın ilçesinde, polisi görünce kaçmaya çalışan uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 kişi, kovalamaca sonucu yakalanarak, gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri denetleme yaparken, 3 kişi, polis görünce kaçmaya başladı. Silahlı oldukları öne sürülen kişiler, kovalamaca sırasında İskenderun Devlet Hastanesi civarında bir binaya girdi. Polisler, binanın etrafını sararken, bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi. Şüpheliler, kaçamayacaklarını anlayınca teslim oldu. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Aynı denetimlerde uyuşturucu ticareti suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi daha yakalandı. 4 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.



Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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