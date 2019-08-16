Haberler» 3. Sayfa» Haber

Uyuşturucu ticareti şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest

Samsun'da evinin etrafındaki tarlada ekili ve kurutulmaya bırakılmış dişi Hint keneviri bitkisi ile yakalanan 1 kişi mahkemece serbest bırakıldı.

16.08.2019 19:06 Uyuşturucu ticareti şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest
Samsun'da evinin etrafındaki tarlada ekili ve kurutulmaya bırakılmış dişi Hint keneviri bitkisi ile yakalanan 1 kişi mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda U.K.'nin evinin etrafındaki tarlada ekili 61 kök, kurutulmaya bırakılmış yaklaşık yarım kilo dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan U.K., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcıya ifade veren U.K. tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme U.K.'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:18   Malatya'da serinlemek için baraja giren genç boğuldu
20:18   Tokat'ta korkutan yangın
20:15   Suç makinesi kadın mangal başında parmak arası terlikleriyle yakalandı
19:59   İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
19:58   Komşu kızını darp kamerada
19:57   Römorktan düşen yaşlı kadın ölümden döndü
19:55   Silah sesi mahalleyi sokağa döktü