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Uyuşturucu ticareti şüphelisi serbest

Samsun'da polisin çalışması sonucu uyuşturucu sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

08.01.2020 17:33 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:38Uyuşturucu ticareti şüphelisi serbest
'da polisin çalışması sonucu uyuşturucu sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 0,50 gram sentetik kannabinoid maddesi ile yakalanan 2 şahsa uyuşturucu madde satışı yaptığı gerekçesiyle F.S.'yi Adalet Mahallesi'nde 0,55 gram bonzai ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 875 TL para ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan F.S. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, Zafer Mahallesi, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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