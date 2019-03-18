Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişi 277 Adet Ecstasy ile Birlikte Yakalandı

Kaynak: İHA

Afyonkarahisar polisi tarafından uyuşturucu ticareti yapan iki kişi yakalanırken, toplam 277 adet ecstasy maddesi ele geçirildi.Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaret yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 2 şahıs toplam 277 adet ecstasy maddesi ile birlikte yakalandı. Konu ile ilgili olarak yapılan tahkikat sonucunda 2 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti' yapmaktan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.Ayrıca konu ile bağlantılı oldukları iddiası ile kakalanan 2 kişi, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR