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Uyuşturucu ticareti yapan kişi tutuklandı

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

04.01.2020 15:12 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:12
'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların üzerilerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 401 uyuşturucu hap, 45 gram sentetik uyuşturucu ve satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar sentetik kannabinoid ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.İ.A. tutuklandı, G.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
R.C.Ö. ve Ş.T'nin adliyedeki işlemleri devam ediyor.
Uyuşturucu ticareti yapan kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel

Kaynak: AA


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