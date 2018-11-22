Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucunda üzerinde 3,2 gram esrar maddesi yakalanan E.Y (21) gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli verdiği bilgiler doğrultusunda uyuşturucu maddeyi D.Ş (28) isimli şahıstan aldığını söyledi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda 28 yaşındaki D.Ş. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - KARABÜK
Karabük,Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
22 Kasım 2018 Perşembe 17:49