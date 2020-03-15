Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı - Haberler

Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Kırşehir'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu sattığı öne sürülen bir kişi yakalandı.

15.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:36
Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı
Kırşehir 'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu sattığı öne sürülen bir kişi yakalandı.

Şehir merkezinde gerçekleştirilen operasyonda A.G., 21 gram sentetik uyuşturucu madde ile yakalandı. Üzerinde satışa hazır 21 gram sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Kırşehir, 3. Sayfa

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu Haberler
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında Haberler
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı Haberler
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı
Ronaldo, otellerini koronavirüs hastalarının tedavisi için hastaneye çevirecek Haberler
Ronaldo, otellerini koronavirüs hastalarının tedavisi için hastaneye çevirecek
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız Haberler
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı Haberler
ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı Haberler
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı