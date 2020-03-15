Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı
Kırşehir'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu sattığı öne sürülen bir kişi yakalandı.
15.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:36
Kırşehir 'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu sattığı öne sürülen bir kişi yakalandı.
Şehir merkezinde gerçekleştirilen operasyonda A.G., 21 gram sentetik uyuşturucu madde ile yakalandı. Üzerinde satışa hazır 21 gram sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. - KIRŞEHİR
Şehir merkezinde gerçekleştirilen operasyonda A.G., 21 gram sentetik uyuşturucu madde ile yakalandı. Üzerinde satışa hazır 21 gram sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. - KIRŞEHİR
Kaynak: İHA
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