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Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şahıs adliyede

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şahıs adliyedeESKİŞEHİR - Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

13.08.2019 13:51
Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şahıs adliyede
Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şahıs adliyede
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Eskişehir'e satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 1 şüpheli şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada; 19,74 gram kokain uyuşturucu maddesi, 0,63 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şüpheli şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yasal işlem yapılarak, adliyeye sevk edildi.
Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şahıs adliyede

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Kaynak: İHA

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