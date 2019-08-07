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Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüpheliler adliyede

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası ile yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

07.08.2019 15:33 Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüpheliler adliyede
Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası ile yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada, daralı ağırlıkları toplamı 50,95 gram gelen eroin maddesi ele geçirildi. Biri yaşı küçük olmak üzere toplamda 3 şahsa 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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