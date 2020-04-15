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Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

15.04.2020 22:17 | Son Güncelleme: 15.04.2020 22:18
Kocaeli 'nin Çayırova ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda ekipler, Çayırova ilçesindeki polis kontrol noktasında bir aracı durdurarak arama yaptı.
Aramada, monta gizlenmiş 830 gram toz esrar maddesi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler E.S. ve M.S. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Uyuşturucu Ticareti, Çayırova, Kocaeli, Güncel
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