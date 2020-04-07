Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.

07.04.2020 14:12 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:15
Erzincan 'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda ekipler, Erzincan- Erzurum kara yolunun Akyazı Uygulama Noktası'nda içinde A.H. (42), H.M.K. (42) ve H.Y'nin ( 34) bulunduğu bir aracı durdurarak arama yaptı. Polis ekipleri, aracın çeşitli bölümlerine zulalanmış vaziyette yaklaşık 938 gram eroin ile 2 kilo 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 zanlı, sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.
Polis ekiplerinin kentte yaptığı başka bir çalışmada ise şüpheli K.E. (22) toplam 110 adet yeşil reçeteyle satılan ve uyuşturucu etkisi yapan hap ele geçirdi.
Olayı soruşturan ekipler yaptıkları araştırmada bu hapların kargo şirketi aracılığıyla İzmir'den gönderildiği ve kargoyu gönderenin E.G.(22) isimli kişi olduğu tespit etti.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.E, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Diğer zanlı E.G'nin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü belirtildi. Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Uyuşturucu Ticareti, Erzincan, Erzurum, Güncel

Haberin Videosu :

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

DSÖ’den endişe veren koronavirüs uyarısı: Başa dönebiliriz Haberler
DSÖ'den endişe veren koronavirüs uyarısı: Başa dönebiliriz
Erdoğan’dan sonra BDDK da Portakal için suç duyurusunda bulundu Haberler
Erdoğan'dan sonra BDDK da Portakal için suç duyurusunda bulundu
Esenyurt’taki patlamanın vahametini en iyi anlatan kare Haberler
Esenyurt'taki patlamanın vahametini en iyi anlatan kare
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı? Sağlık Bakanlığı’ndan videolu anlatım Haberler
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım
Mahalleliden sürpriz kutlama! Polisi, asılsız ihbarla çağırdılar Haberler
Mahalleliden sürpriz kutlama! Polisi, asılsız ihbarla çağırdılar
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı Haberler
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti Haberler
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti

Son Dakika Güncel Haberleri

16:47: Alıcıların E-Ticaret' e Olan İlgisi, Firmaları Yarışa Soktu - Haber 16:47: ANTALYA 'Kemer kendi maskesini üretiyor' - Haber 16:47: ESENYURT'TA BİNADA PATLAMA-5 - Haber 16:46: Silifke'de 1 ton çilek sağlık çalışanlarına dağıtıldı - Haber 16:46: Adana'da 18 araç sürücüsüne koronavirüs cezası - Haber 16:34: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 16:22: DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz - Haber 15:32: Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı - Haber 15:13: Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı - Haber 14:52: Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti - Haberler 14:51: Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım - Haber 20:15: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor - Haber