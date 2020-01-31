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Uyuşturucu ticaretinden 11 kişi tutuklandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı.

31.01.2020 20:28 | Son Güncelleme: 31.01.2020 20:33Uyuşturucu ticaretinden 11 kişi tutuklandı
'nun ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "Fatsa ilçesi ve çevresinde uyuşturucu madde ticareti yapma suçuna ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli şahıs gözaltına alınarak Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmaları talebiyle sevk edilmiş olup, şüpheliler Fatsa Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmışlardır. Soruşturma işlemlerine devam edilmektedir" denildi. - ORDU

Uyuşturucu Ticareti, Fatsa, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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