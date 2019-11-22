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Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye adli kontrol

Samsun'da 2 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

22.11.2019 17:02 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:07Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye adli kontrol
'da 2 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikametinden 4 şahsa 3 paket halinde 1,07 gram bonzai sattığı tespit edilen K.A.'nın evinde yapılan aramada 0,03 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili K.A. gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında K.A. ile bağlantısı olduğu tespit edilen K.B. gözaltına alındı. K.B.'nin evinde yapılan aramada 2,08 gram bonzai bulundu.

Polisteki sorguları tamamlanan K.A. ve K.B. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.A. ve K.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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