Uyuşturucu ticaretinden 3 kişi tutuklandı
Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi mahkemece tutuklandı.
12.03.2020 18:35 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:35
Samsun 'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları bilgiler doğrultusunda bir araçta yaptıkları aramada 224 adet sentetik ecza adlı uyuşturucu özelliği bulunan ilaç ele geçirdi. Olayla ilgili İ.Ç. (31), M.D.(24) ve A.E.(27) gözaltına alındı. İ.Ç.'nin Mimarsinan Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada 64 adet daha sentetik ecza adlı uyuşturucu madde elde edildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN
Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları bilgiler doğrultusunda bir araçta yaptıkları aramada 224 adet sentetik ecza adlı uyuşturucu özelliği bulunan ilaç ele geçirdi. Olayla ilgili İ.Ç. (31), M.D.(24) ve A.E.(27) gözaltına alındı. İ.Ç.'nin Mimarsinan Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada 64 adet daha sentetik ecza adlı uyuşturucu madde elde edildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN
Kaynak: İHA
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