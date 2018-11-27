27 Kasım 2018, 11:27
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Uyuşturucu Ticaretinden 6 Sanığa 9 Yıl ile 22 Yıl Arasında Değişen Ceza Verildi

Uyuşturucu Ticaretinden 6 Sanığa 9 Yıl ile 22 Yıl Arasında Değişen Ceza Verildi

Kırşehir’de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yargılanan 6 sanığa, 9 yıl ile 22 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.

Kırşehir'de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yargılanan 6 sanığa, 9 yıl ile 22 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.

Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, K.K., A.G.,E.K.,H.Ç.,M.A.,Y.A., ve avukatları katıldı.

İddianamede yer alan suçlamalar sanıklara anlatıldı. Tanık beyanları ve gizli tanıkların savunmalarının alındığı duruşmada mahkeme heyeti, H.Ç.,'ye 9 yıl 4 ay, Y.A.,M.A.,E.K.,'ya 12 yıl 6 ay, A.G.,'ye 18 yıl 9 ay, K.K.,'ye 22 yıl 6 ay hapis cezası verildi. - KIRŞEHİR Uyuşturucu Ticareti,Kırşehir
27 Kasım 2018 Salı 11:27



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