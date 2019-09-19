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Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

19.09.2019 18:44Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı
Samsun'da "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.D. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. A.D.'nin üzerinde yapılan aramada, 21,44 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayın devamında A.D.'nin evinde yapılan aramada, 1 paket halinde 38,34 gram esrar maddesi, satışa hazır vaziyette 3 paket halinde 6,78 gram esrar maddesi ele geçirildi. A.D. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.Savcıya ifade veren şahıs serbest bırakıldı. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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