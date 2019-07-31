Haberler» 3. Sayfa» Haber

Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

31.07.2019 12:24 Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Saitbey Mahallesi'nde çalışmış olduğu iş yerinden irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen E.B.'yi takibe aldı. E.B.'nin ile fiziki teması görülen bir şahıstan 0,75 gram bonzai elde edildi. E.B.'nin çalışmış olduğu iş yerinde yapılan aramada 2 paket halinde 86 gram bonzai ile 29 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan E.B. sorgusunun ardından "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:44   Gercüş'te traktör devrildi: 1 yaralı
15:43   Hong Kong'da 44 protestocu hakim karşısında
15:39   Zabıtadan kaçan seyyar satıcıya taksi çarptı
15:37   Başsavcılık, Pucca'nın beraatini istedi
15:31   Mısır tarlasında uyuşturucu ele geçirildi
15:30   Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen teröristlerin yanında silah, mühimmat ve yaşam...
15:29   Yaya geçidinde çocuğa araba çarptı