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Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun'da bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

12.02.2020 12:13 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:13Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
'da bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen C.B. ile irtibat kuran 1 kullanıcı şahıstan 1,59 gram bonzai ele geçirerek uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yaptı. Soruşturma devamında 24,80 gram sentetik kannabinoid maddesi ve 1 adet sentetik kannabinoid maddesi katkılı sigara ile yakalanan C.B. gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan C.B. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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