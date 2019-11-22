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Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındılar

Samsun'da 2 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.

22.11.2019 12:57 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:02Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındılar
'da 2 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikametinden 4 şahsa 3 paket halinde 1,07 gram bonzai sattığı tespit edilen K.A.'nın evinde yapılan aramada 0,03 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili K.A. gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında K.A. ile bağlantısı olduğu tespit edilen K.B. gözaltına alındı. K.B.'nin evinde yapılan aramada 2,08 gram bonzai bulundu.

Polisteki sorguları tamamlanan K.A. ve K.B. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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