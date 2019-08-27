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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

27.08.2019 14:50 Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın üzerinde 0,11 gram bonzai ele geçirdi. Söz konusu şahsa bonzaiyi sattığı tespit edilen A.Y., Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 paket bonzai ile yakalanarak gözaltına alındı. "Uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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