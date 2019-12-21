Haberler » 3. Sayfa » Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - Haberler

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'da bonzai ile yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

21.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:55 Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
'da bonzai ile yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekipleri bir otomobilde yaptıkları aramada araçta bulunan T.A.'yı 76,26 gram bonzai ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahıs Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan T.A., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Canik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:51   Çin'de kadın ve kocasına 10 dakika arayla aynı yerde otomobil çarptı - Haberler
17:50   Kardeşini sokak ortasında bıçakladı - Haberler
17:48   ABD'den El Salvadorlu suç örgütü MS-13'e dev operasyon: 230 kişi tutuklandı - Haberler
17:47   Macron: "Fransız askerleri Mali'de 33 teröristi öldürdü" - Haberler
17:44   Karayoluna inen dağ keçisine araç çarptı - Haberler
15:09   Çalışmayan aracın altındaki civatayı gören sürücü, telefona sarıldı - Haberler
13:44   Başka erkekle ilişki yaşayan annesini başına demir çubukla vurarak öldürdü - Haberler
13:30   Genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi - Haberler
12:18   Okyanustaki Türk gemisinde dehşet yaşatan saldırgan mürettebat tarafından bağlanarak etkisiz hale getirildi - Haberler
11:57   Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin adı değişti - Haberler
21.12.2019 18:01:35