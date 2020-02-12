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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'da bir kişiye uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şahıs mahkemece tutuklandı.

12.02.2020 18:17 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:17Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
'da bir kişiye uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şahıs mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un ilçesi Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir adresten uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları B.K. ile irtibat kuran bir kullanıcı şahıstan 2,35 gram esrar maddesi ele geçirdi. Soruşturma kapsamında bir şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Bahse konu adreste yapılan aramada 26 gram esrar maddesi ile yakalanan B.K. gözaltına alınarak "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

İncesu, Atakum, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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