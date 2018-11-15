Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklu Şahsın Karısı da Aynı Suçtan Gözaltına Alındı

15 Kasım 2018 Perşembe 15:56



15 Kasım 2018 Perşembe 15:56

Gaziantep'te uyuşturucu madde ticareti suçundan cezaevinden bulunan şahsın karısı da aynı suçtan gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Uyuşturucu madde ticareti suçundan cezaevinde tutuklu bulunan O.C. isimli şahsın karısı A.D.'nin uyuşturucu ticaretine devam ettiği ihbarı üzerine harekete geçen ekipler bir süre takip ettiği A.D.'yi gözaltına aldı. A.D.'nin üst aramasında satışa hazır 11 paket halinde toplam 550 gram bonzai ile 5 paket halinde 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP