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Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişiden 1'i mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise serbest bırakıldı.

19.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:04Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama
'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişiden 1'i mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un ilçesi Kale Mahallesi'ndeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yerinden irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları T.U., M.Y. ve T.K. ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, şüpheli şahıslar ile teması görülen 1 şahıstan 2 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayın devamında şüpheli 3 şahıs iş yerinde yakalandı.

İş yerinde yapılan aramada, 287 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza hap, 0,50 gram esrar maddesi, 1 adet makas, 3 adet içi boşaltılmış tablet elde edildi.

Şüpheliler T.U., M.Y. ve T.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Y. serbest bırakıldı, T.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi, T.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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