Haberler » 3. Sayfa » Uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı - Haberler

Uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

Samsun'da Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti suçundan 2 kişi gözaltına alındı.

04.01.2020 14:27 | Son Güncelleme: 04.01.2020 14:32 Uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı
'da Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti suçundan 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbaratını aldıkları S.Ö. ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, şüpheli S.Ö. ile teması tespit edilen İ.Ş.M. isimli şahıs 126 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap ile Unkapanı Mahallesi Müftü Caddesi'nde yakalandı. Olayın devamında S.Ö.'nün ikametinde yapılan aramada, 57,30 gram esrar maddesi ile 20 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap ele geçirildi. İ.Ş.M. ve S.Ö. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan 2 zanlı, Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:50   Kas hastası Onur'a büyük sürpriz - Haberler
15:49   NATO, Süleymani'nin ölümünün ardından Irak'taki eğitim faaliyetlerini askıya aldı - Haberler
15:45   Büyükçekmece'de bir otel odasında 1'i kadın 2 kişi ölü bulundu. - Haberler
15:45   Fransa'da grev yapanlar için 1.6 milyon avro toplandı - Haberler
15:41   Emniyetten uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Haberler
14:13   Fare zehri içerek intihar eden adam, ardında bıraktığı mektupta eşini suçladı - Haberler
13:58   Kasım Süleymani'nin cenazesine hüngür hüngür ağlayan kadınların kederi damga vurdu - Haberler
13:44   Kargo paketindeki adres, görevlileri şaşkına çevirdi - Haberler
13:20   Kasım Süleymani için ilk cenaze töreni Bağdat'ta düzenlendi! Cenazeye Irak Başbakanı da katıldı - Haberler
4.01.2020 16:01:02