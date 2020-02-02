Haberler » 3. Sayfa » Uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı - Haberler

Uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

02.02.2020 14:07 | Son Güncelleme: 02.02.2020 14:12Uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı
'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen İ.A.'yı takibe aldı. İ.A. ile irtibat kuran 1 şahıstan 223 kapsül sentetik ecza elde edildi. İ.A. ile müşterek hareket ettiği tespit edilen T.A. isimli şahıs ise 868 kapsül sentetik ecza hap ile yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan İ.A. ve T.A., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
2.02.2020 22:57:16