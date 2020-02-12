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Uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekiplerince, Uyuşturucu Madde Ticareti suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Milas, Muğla ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

12.02.2020 13:59 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:59Uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekiplerince, Uyuşturucu Madde Ticareti suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Milas, ve 'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Milas, Muğla ve İstanbul üçgeninde uyuşturucu ticareti yapıldığının tespit edilmesinin ardından Milas KOM Grup Amirliği Ekiplerince çalışma başlatıldı. Delillerin toplanılmasının ardından M.A. isimli şahıs Muğla Merkez'de, B.Ö.U. isimli şahıs İstanbul'da gözaltına alındı. M. A. İsimli şahsın evinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda metamfetamin ve esrar uyuşturucu maddeleri, ruhsatsız tabanca, şarjör, fişek, pompalı tüfek ve eski tip tabanca ele geçirildi.

Emniyette ifadeleri alınan ve daha sonra mahkemeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

İstanbul, Milas, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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