Uyuşturucu Ticaretine 20 Yıl Hapis

23 Kasım 2018 Cuma 15:59



23 Kasım 2018 Cuma 15:59

Gaziantep'te aracında 6 kilo 138 gram eroin ele geçirilen sanığa "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan yargılandığı davada 20 yıl hapis ve 250 bin lira para cezası verildi.6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Penci Baki ile tutuksuz yargılanan H.D. ve avukatları katıldı.Sanık Baki, savunmasında maddi sıkıntılar yaşadığı için uyuşturucu sevkiyatı yaptığını öne sürerek, "İran'da tanıştığım H.K. ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karşılaştık. Onun uyuşturucuyu Gaziantep'e götürme teklifini kabul ettim ancak H.D'nin bundan haberi yoktur." diye konuştu.Sanık H.D. ise olay günü Hakkari'den Mersin'e gideceğini, arkadaşı Baki'nin de kendisini bu kente götürebileceğini söylemesi üzerine aracına bindiğini belirterek, araçta uyuşturucu olduğunu bilmediğini savundu.Cumhuriyet savcısı, sanık Baki'nin atılı suçu işlediği sabit olduğundan cezalandırılmasını, sanık H.D. hakkında yeterli delil bulunmadığı için beraatine karar verilmesini talep etti.Mahkeme heyeti, sanık Baki'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan, uyuşturucunun türü ve miktarı nedeniyle artırım uygulayarak 20 yıl hapis ve 250 bin lira para cezası verdi.Uyuşturucunun bulunduğu aracın müsaderesine hükmeden heyet, H.D'nin ise beraatini kararlaştırdı.Polis ekiplerince, 18 Aralık 2017'de uygulama sırasında durdurulan otomobilde 6 kilo 138 gram eroin ele geçirilmiş, araçtaki Penci Baki ile H.D gözaltına alınmıştı.