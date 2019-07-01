01.07.2019 16:57
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Uyuşturucu ticaretine adli kontrol

Uyuşturucu ticaretine adli kontrol

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun 'da "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi 'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarari bilgiler doğrultusunda 2 kişiden 7,31 gram bonzai ele geçirdi. Söz konusu şahıslara bonzai sattığı iddia edilen S.C. ise 0,47 gram bonzai ile yakalandı.

Polisteki sorgusu tamamlanan S.C. bugün "uyuşturucu ticareti" suçundan çıkardığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Yenidoğan Mahallesi , Uyuşturucu Ticareti , Samsun , 3. Sayfa

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