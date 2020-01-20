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Uyuşturucu ticaretine adli kontrol

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

20.01.2020 16:37 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:42Uyuşturucu ticaretine adli kontrol
'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir adresten uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen S.G. ve M.D. ile irtibat kuran 2 kullanıcı şahıstan 2 paket halinde 1,84 gram bonzai ele geçirdi. Soruşturma kapsamında uyuşturucu alan 2 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Söz konusu adrese yapılan baskında S.G. ve M.D. gözaltına alındı ve 1 adet uyuşturucu madde kullanımı için hazırlanmış düzenek ele geçirildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan S.G. ve M.D. bugün "uyuşturucu ticareti" suçundan çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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