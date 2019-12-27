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Uyuşturucu ticaretine ceza yağdı

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 5 kişiye ceza yağdı.

27.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:59 Uyuşturucu ticaretine ceza yağdı
'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 5 kişiye ceza yağdı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında haklarında "uyuşturucu ticareti" suçundan dava açılan K.S., E.S., C.G., H.İ.Ç. ve C,Ç.'nin yargılanmaları sona erdi. Mahkeme, K.S.'yi 15 yıl hapis ve 30 bin lira da adli parası cezasına, E.S.'yi 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira da adli para cezasına, C.G.'yi 2 yıl 7 ay 7 gün hapis ve 5 bin 200 lira da adli para cezasına, H.İ.Ç. ve C.Ç.'yi ise 4 yıl 2'şer ay hapis ve 8 bin 320'şer lira da adli para cezasına çarptırdı. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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