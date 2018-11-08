Uyuşturucu Ticaretine Gözaltı

Samsun
'da uyuşturucu ticareti suçundan aranan bir kişi polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri İlkadım
ilçesi Hançerli Mahallesi'nde yaptıkları uyuşturucu operasyonunda "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen A.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen A.D., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
Polis,Uyuşturucu Ticareti,Samsun
08 Kasım 2018 Perşembe 17:45