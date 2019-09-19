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Uyuşturucu ticaretine gözaltı

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

19.09.2019 16:37Uyuşturucu ticaretine gözaltı
Samsun'da "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.D. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. A.D.'nin üzerinde yapılan aramada, 21,44 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayın devamında A.D.'nin evinde yapılan aramada, 1 paket halinde 38,34 gram esrar maddesi, satışa hazır vaziyette 3 paket halinde 6,78 gram esrar maddesi ele geçirildi. A.D. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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