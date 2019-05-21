Uyuşturucu ticaretine polis kıskacı: 3 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA

Uyuşturucu ticaretine polis kıskacı: 3 kişi tutuklandıKIRŞEHİR - Kırşehir'de uyuşturucu madde ve hapların ticaretini yaptıkları iddia edilen 3 kişi sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı. Batı illerinden temin ettikleri uyuşturucu madde ve hapları Kırşehir'de satmaya çalışan kişilerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis, Ankara-Kayseri kara yolu üzerinde uygulama yaptı.Bursa plakalı bir otobüste arama yapan ekipler, Y.U., E.U., ve F.A.,'nın bagajları ve üzerilerinde 55 adet ecstasy hap, 38 gram sentetik kannabionid maddesi, 2,5 kilo metamfetamin ve 1,7 gram iki fişek halinde eroin maddesi buldu.Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde ifadeleri alınan Y.U., E.U.,F.A., sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanarak Kırşehir E-Tipi ceza evine gönderildi.Polis, şehir genelinde alınan ihbarların yanı sıra yaptığı uygulamalarla da uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor.